Школи на Київщині повертаються до онлайн-навчання через загрозу обстрілів

Рішення прийняли через загрозу російських обстрілів по території Київщини.

Заклади загальної середньої освіти у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Таке рішення прийняли на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону.

Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

У разі інших змін у навчальному процесі в ОВА проінформують додатково.

Нагадаємо, вранці 1 листопада мешканці Київської області повідомляли про вибухи. Людей заспокоїли - у Вишгородському районі працюють сапери. Навчання триватимуть протягом дня.

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