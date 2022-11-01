Школи на Київщині повертаються до онлайн-навчання через загрозу обстрілів

Рішення прийняли через загрозу російських обстрілів по території Київщини.
Заклади загальної середньої освіти у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Таке рішення прийняли на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону.
Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.
У разі інших змін у навчальному процесі в ОВА проінформують додатково.
Нагадаємо, вранці 1 листопада мешканці Київської області повідомляли про вибухи. Людей заспокоїли - у Вишгородському районі працюють сапери. Навчання триватимуть протягом дня.
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