У Київській області пролунали вибухи: що відомо

Мешканці Київщини повідомляли про вибухи.
У Києві та Київській області близько 10 ранку 1 листопада пролунали вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: у Вишгородському районі працюють сапери.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що навчання триватимуть протягом дня.
У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, у семи областях України, зокрема в Києві та області, 1 листопада відключатимуть світло. Обмеження електропостачання розпочалися від шостої ранку. Вони необхідні для усунення наслідків ракетного удару російської армії.
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