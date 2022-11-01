У Київській області пролунали вибухи: що відомо

У Києві та Київській області близько 10 ранку 1 листопада пролунали вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: у Вишгородському районі працюють сапери.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що навчання триватимуть протягом дня.

У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у семи областях України, зокрема в Києві та області, 1 листопада відключатимуть світло. Обмеження електропостачання розпочалися від шостої ранку. Вони необхідні для усунення наслідків ракетного удару російської армії.

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