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З'явився графік відключення світла в Київській області - ДТЕК

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З'явився графік відключення світла в Київській області - ДТЕК

Фото: Pexels

Опубліковано графік відключення світла для Київської області.

Енергетична компанія ДТЕК "Київські регіональні електромережі" опублікувала графік відключення світла для мешканців Київської області на 1 листопада.

Переглянути його можна за посиланням.

Відключення мають тривати не більше чотирьох годин поспіль для кожного споживача. Однак можлива похибка в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попереджав, що протягом дня 1 листопада в Києві відключатимуть світло. Це вимушений крок для усунення наслідків російської ракетної атаки. Водопостачання в столиці вже повністю відновили.

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