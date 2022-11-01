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У Києві сьогодні відключатимуть світло, водопостачання відновили - Кличко

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У Києві сьогодні відключатимуть світло, водопостачання відновили - Кличко

Фото: pixabay.com

Світло можуть відключати протягом дня.

У Києві 1 листопада відключатимуть світло, оскільки в енергосистемі зберігається значний дефіцит в результаті російських атак. Водопостачання в столиці станом на ранок повністю відновили.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують", - написав він.

Нагадаємо, ТСН.ua опублікував список адрес, де розміщені бюветні комплекси. Там можна безкоштовно набрати воду, у разі відсутності водопостачання.

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