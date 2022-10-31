Кличко про ракетний удар: у Києві без водопостачання залишилися 80% споживачів

Електрики не мають 350 тисяч помешкань.

Внаслідок пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, який стався через ракетний удар 31 жовтня, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.

"Про всяк випадок просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян", - наголосив Кличко.

Крім того, повідомив столичний мер, 350 тисяч помешкань Києва залишилися без світла.

Ракетний удар по Київщині 31 жовтня

Під час масштабної повітряної тривоги у Київській області, яку оголосили о 07:01, було чутно вибухи. У військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

Мер столиці Віталій Кличко заявив про вибухи в Києві. У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури частину міста знеструмлено. Світло зникло у 350 тис. помешкань.

Крім того, керівник Київської ОВА повідомив, що частина регіону залишилася без світла. Внаслідок ворожої атаки є один потерпілий.

ДТЕК Київські електромережі повідомили про екстрені відключення світла. Зазначається, що графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

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