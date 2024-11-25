Київ затягнуло їдким смогом, повітря у столиці за останню добу значно погіршилося. Люди знімають затягнуте пилом місто, за яким не видно навіть багатоповерхівки.

За інформацією від Київської міської державної адміністрації, здебільшого це стосується лівого берега міста. Зокрема у двох районах столиці – Дарницькому і Дніпровському, фіксується найвища концентрація пилу. А в КМДА, посилаючись на київські стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря, назвали, на яких вулицях найзабрудненіше повітря.

“Проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості) вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень), вулиця Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості), проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 ( низький рівень забрудненості) Вулиця Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості). Вулиця Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень). Вулиця Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень)", – повідомили в адміністрації.

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам радять зачинити вікна й за можливості залишатися вдома та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати на максимум.

Детальніше – в сюжеті ТСН: "КИЇВ ЗАТЯГНУЛО ЇДКИМ СМОГОМ! Що відбувається?!"

Нагадаємо, що у Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство.