У Києві затримали серійного шахрая, який під виглядом обміну грошей ошукував фармацевтів та касирів магазинів

Правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав киян на понад 14 тисяч гривень, використовуючи схему з обміном грошей.

Поліцейські викрили чоловіка, який скоїв серію шахрайств, обдурюючи працівників аптек та магазинів у Києві під виглядом обміну грошей.

Про це повідомила поліція Києва.

Повідомляється, що зловмисник пропонував дрібні банкноти по 100 гривень в обмін на 1000-гривневі купюри. Під час обміну він умисно приховував частину банкнот і повертав потерпілим меншу суму, швидко залишаючи місце події. За такою схемою чоловік ошукав людей на понад 14 тисяч гривень.

Правоохоронці з кримінальної поліції разом із оперативниками та аналітиками встановили особу шахрая та затримали його в Святошинському районі. Ним виявився 45-річний чоловік з Донеччини, який раніше вже мав судимість за подібні злочини. Затримання було здійснене відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокуратура повідомила зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Покарання за цією статтею передбачає до трьох років ув'язнення.

Затриманий / Фото: Поліція Києва

Поліція звертається до громадян: якщо ви впізнали чоловіка на фото і стали жертвою його шахрайських дій, просимо звертатися до Святошинського управління поліції за номером +380 98 964 7403 або телефонувати на номер 102.

Нагадаємо, до Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.

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