Обстріл Київщини: у ОДА розповіли про наслідки

Російська армія продовжує атаки на стратегічні напрямки, зокрема в Київській області.

У Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, зокрема, через падіння уламків збитих ворожих цілей на території об'єкта сталася пожежа, яку рятувальники змогли оперативно ліквідувати.

Згідно з повідомленням, частково пошкоджено покрівлю будівлі.

"Частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає", - написав він.

Нагадаємо, за 24 листопада у Києві тричі була оголошена повітряна тривога.

Також російська армія зосередила основні зусилля на восьми стратегічних напрямках, зокрема на Курахівському та Покровському, де припадає до 70% всіх ворожих атак. Кремль поставив завдання до кінця року просунутися на всіх ділянках фронту, але значних успіхів росіянам досягти не вдалося, повідомив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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