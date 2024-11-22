В деяких районах Києва не працюють сирени повітряної тривоги: що сталося

У зв’язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Мешканців згаданих районів будуть оповіщувати про небезпеку повітряного удару підрозділи Нацполіції та ДСНС за допомогою гучномовців згідно зі спільно розробленим планом.

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“Крім того, мешканці можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у телеграм-каналі КМВА, в застосунку “Київ Цифровий” та в офіційному застосунку “Тривога”, – нагадали у столичній адміністрації.

Орієнтовний час відновлення системи – 25 листопада.

Нагадаємо, 22 листопада засідання Верховної Ради України скасували через ймовірну загрозу обстрілу урядового кварталу. Місцевих жителів і працівників офісів, розташованих поряд, також попереджали про небезпеку.

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