Затримано стрілка, який розстріляв людей у готелі Києва

Між двома компаніями виник конфлікт, що призвів до стрілянини.

У Києві в ніч проти суботи, 23 листопада, в одному зі столичних готелів сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. Зловмисника затримали.

Про це повідомила поліція Києва.

"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано. Більш детальна інформація згодом", - йдеться у повідомленні.

Подробиці: Між двома компаніями людей виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав зброю і вистрілив у супротивників. Внаслідок цього один загинув, двоє постраждали. Поліція почала розслідування.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київщини під час оповіщення сталася стрілянина. Подробиці інциденту надавили Сухопутні війська.

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