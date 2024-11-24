Российская армия продолжает атаки на стратегические направления, в частности, в Киевской области.

В Киевской области в результате очередной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов было повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

По его словам, в частности, из-за падения обломков сбитых вражеских целей на территории объекта произошел пожар, который спасатели смогли оперативно ликвидировать.

Согласно сообщению, частично повреждена кровля здания.

"Отчасти повреждена кровля здания. Пострадавших нет", — написал он.

Напомним, за 24 ноября в Киеве трижды была объявлена воздушная тревога.

Также российская армия сосредоточила основные усилия на восьми стратегических направлениях, в том числе на Кураховском и Покровском, где приходится до 70% всех вражеских атак. внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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