Атака БпЛА на Київщину: ОВА повідомила про наслідки

Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину ударними дронами.
У неділю 24 листопада тривога оголошувалася декілька разів та тривала всю ніч. Сили ППО працювали в області. Ворожі цілі знищені.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
За даними ОВА:
- постраждалих серед населення немає;
- влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено;
- падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості;
Станом на 8:50 повітряна тривога триває. Мешканців області просять залишатися в безпечних місцях до відбою.
"Всі оперативні служби продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків повітряної атаки", – підсумували у відомстві.
Нагадаємо, вчора 24 листопада, у Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство.
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