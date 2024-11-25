Атака БпЛА на Київщину: ОВА повідомила про наслідки

У неділю 24 листопада тривога оголошувалася декілька разів та тривала всю ніч. Сили ППО працювали в області. Ворожі цілі знищені.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За даними ОВА:

постраждалих серед населення немає;

влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено;

падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості;

Станом на 8:50 повітряна тривога триває. Мешканців області просять залишатися в безпечних місцях до відбою.

"Всі оперативні служби продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків повітряної атаки", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, вчора 24 листопада, у Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство.

Читайте також: