У Київському метро виявили підозрілий пакет: на місце виїхали вибухотехніки

Обставини інциденту з'ясовуються.
У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. Вона тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів
Про це повідомили у КМВА.
Як повідомляє відомство, поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна". На місце викликали вибухотехнічну групу.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві ввечері 12 листопада рух поїздів декількома гілками метро здійснювався не за планом, а станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працювали лише в режимі укриття, тож столична підземка тимчасово зіткнулася з колапсом.
Читайте також: