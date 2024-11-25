У Київському метро виявили підозрілий пакет: на місце виїхали вибухотехніки

У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. Вона тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів

Про це повідомили у КМВА.

Як повідомляє відомство, поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна". На місце викликали вибухотехнічну групу.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві ввечері 12 листопада рух поїздів декількома гілками метро здійснювався не за планом, а станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працювали лише в режимі укриття, тож столична підземка тимчасово зіткнулася з колапсом.

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