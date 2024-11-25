Киев затянуло едким смогом, воздух в столице за последние сутки значительно ухудшился. Люди снимают затянутый пылью город, за которым не видно даже многоэтажки.

По информации от Киевской городской государственной администрации, в основном это касается левого берега города. В частности, в двух районах столицы – Дарницком и Днепровском, фиксируется самая высокая концентрация пыли. А в КГГА, ссылаясь на киевские стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха, назвали, на каких улицах самый загрязненный воздух.

"Проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 39 (низкий уровень загрязненности) улица Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 48 (низкий уровень), улица Туровская, 28 — индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности), проспект Берестейский, 97 – индекс качества 31 ( низкий уровень загрязненности) Улица Китаевская, 22 – индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности). Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 82 (высокий уровень). Улица Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень)", – сообщили в администрации.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам советуют закрыть окна и по возможности оставаться дома и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.

Подробнее – в сюжете ТСН: "КИЕВ ЗАТЯНУЛО едким смогом! Что происходит?!"

Напомним, что в Киевской области в результате очередной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов было повреждено промышленное предприятие.