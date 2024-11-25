В Киеве задержали серийного мошенника, который под видом обмена денег обманывал фармацевтов и кассиров магазинов

Правоохранители задержали мужчину, который обманул киевлян более чем на 14 тысяч гривен, используя схему с обменом денег.

Полицейские разоблачили мужчину, который совершил серию мошенничеств, обманывая работников аптек и магазинов в Киеве под видом обмена денег.

Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщается, что злоумышленник предлагал мелкие банкноты по 100 гривен в обмен на 1000-гривневые купюры. Во время обмена он намеренно скрывал часть банкнот и возвращал пострадавшим меньшую сумму, быстро покидая место происшествия. По такой схеме мужчина обманул людей более чем на 14 тысяч гривен.

Правоохранители из криминальной полиции вместе с оперативниками и аналитиками установили личность мошенника и задержали его в Святошинском районе. Им оказался 45-летний мужчина из Донецкой области, ранее уже судимый за подобные преступления. Задержание было произведено в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Наказание по этой статье предусматривает до трех лет заключения.

Задержанный/Фото: Полиция Киева

Полиция обращается к гражданам: если вы узнали мужчину на фото и стали жертвой его мошеннических действий, просим обращаться в Святошинское управление полиции по номеру +380 98 964 7403 или звонить по телефону на номер 102.

Напомним, в Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот бежал.

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