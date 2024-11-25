В Киевском метро обнаружили подозрительный пакет: на место выехали взрывотехники

В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Она временно закрыта на вход и выход для пассажиров

Об этом сообщили в КМВА.

Как сообщает ведомство, поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве вечером 12 ноября движение поездов несколькими ветвями метро осуществлялось не по плану, а станции метро "Арсенальная" и "Хрещатик" работали только в режиме укрытия, поэтому столичная подземка временно столкнулась с коллапсом.

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