Атака БпЛА в Киевской области: ОВА сообщила о последствиях

Враг не прекращает массированно атаковать Киевщину ударными дронами.
В воскресенье 24 ноября тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь. Силы ПВО работали в области. Вражеские цели уничтожены.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.
По данным ОВА:
- пострадавших среди населения нет;
- попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено;
- падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности;
По состоянию на 8.50 воздушная тревога продолжается. Жителей области просят оставаться в безопасных местах до отбоя.
"Все оперативные службы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки", – подытожили в ведомстве.
Напомним, вчера 24 ноября в Киевской области в результате очередной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов было повреждено промышленное предприятие.
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