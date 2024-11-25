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Атака БпЛА в Киевской области: ОВА сообщила о последствиях

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Атака БпЛА в Киевской области: ОВА сообщила о последствиях

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Враг не прекращает массированно атаковать Киевщину ударными дронами.

В воскресенье 24 ноября тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь. Силы ПВО работали в области. Вражеские цели уничтожены.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

По данным ОВА:

  • пострадавших среди населения нет;
  • попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено;
  • падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности;

По состоянию на 8.50 воздушная тревога продолжается. Жителей области просят оставаться в безопасных местах до отбоя.

"Все оперативные службы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки", – подытожили в ведомстве.

Напомним, вчера 24 ноября в Киевской области в результате очередной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов было повреждено промышленное предприятие.

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