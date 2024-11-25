Убийство в киевской гостинице Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство и хулиганство, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве в гостинице " Sky Loft " произошла стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина, а еще два человека получили ранения. Инцидент произошел во время конфликта, когда 30-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по своим оппонентам. Пострадали один из товарищей погибшего и охранник заведения.

Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления: он спрятал оружие под припаркованным автомобилем и скрылся с места происшествия. Однако полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого.

Известно, что задержанный является жителем Киевщины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, и сейчас в судах рассматриваются обвинительные акты по другим преступлениям, в которых он фигурирует.

В настоящее время подозреваемый обвиняется в умышленном убийстве и хулиганстве, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Бориспольском районе Киевщины во время оповещения произошла стрельба. Подробности инцидента предоставляли Сухопутные войска.

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