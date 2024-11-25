Вбивство у київському готелі Sky Loft: стрільцю повідомили про підозру

Підозрюваному інкримінують умисне вбивство та хуліганство, за що йому загрожує до 15 років в’язниці.

У Києві в готелі "Sky Loft" сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, а ще двоє людей дістали поранення. Інцидент стався під час конфлікту, коли 30-річний чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї по своїх опонентах. Постраждали один із товаришів загиблого та охоронець закладу.

Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисник намагався приховати сліди злочину: він сховав зброю під припаркованим автомобілем і втік з місця події. Однак поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного.

Відомо, що затриманий є мешканцем Київщини. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності, і зараз у судах розглядаються обвинувальні акти за іншими злочинами, у яких він фігурує.

Наразі підозрюваного звинувачують в умисному вбивстві та хуліганстві, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київщини під час оповіщення сталася стрілянина. Подробиці інциденту надавали Сухопутні війська.

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