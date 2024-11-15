Стрілянина на складі на Київщині: пасажир авто вдарив працівника муніципальної варти – Сухопутні війська

У Сухопутних військах розповіли подробиці інциденту.
Сьогодні зранку в Бориспільському районі Київської області під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина.
У Сухопутних військах розповіли подробиці інциденту.
"Станом на зараз відомо таке:
1. Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення.
2. До її складу увійшли, зокрема, військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.
3. Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.
4. Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто – вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати.
5. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї.
6. Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються.
"Ми в котре просимо усі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", – просять у Сухопутних військах.
Нагадаємо, 15 листопада у Мережі поширили відео з підписом про те, що нібито співробітник ТЦК стріляв у цивільного. У Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.
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