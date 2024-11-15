Стрілянина на складі на Київщині: пасажир авто вдарив працівника муніципальної варти – Сухопутні війська

Сьогодні зранку в Бориспільському районі Київської області під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина.

У Сухопутних військах розповіли подробиці інциденту.

"Станом на зараз відомо таке:

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1. Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення.

2. ⁠До її складу увійшли, зокрема, військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.

3. ⁠Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.

4. Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто – вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати.

5. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї.

6. Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються.

"Ми в котре просимо усі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", – просять у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 15 листопада у Мережі поширили відео з підписом про те, що нібито співробітник ТЦК стріляв у цивільного. У Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.

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