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У Києві тимчасово погіршився стан повітря: що радять містянам

У Києві тимчасово погіршився стан повітря: що радять містянам

У Києві погіршилася якість повітря

Жителям столиці слід дотримуватися певних рекомендацій.

Стан повітря у Києві тимчасово погіршився. У Дарницькому та Дніпровському районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Про це повідомляє КМВА.

У Києві погіршилася якість повітря / © SaveEcoBot
У Києві погіршилася якість повітря / Фото: SaveEcoBot

Деталі

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості)
  • вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень)
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

В умовах погіршення повітря медики радять мешканцям:

  1. Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  2. Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  3. Пити багато води.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що на Україну насувається хмара брудного повітря. У столиці України зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Йшлося про середній рівень забрудненості повітря у Києві.

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