У Києві тимчасово погіршився стан повітря: що радять містянам

Жителям столиці слід дотримуватися певних рекомендацій.
Стан повітря у Києві тимчасово погіршився. У Дарницькому та Дніпровському районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).
Про це повідомляє КМВА.
Деталі
На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень)
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).
В умовах погіршення повітря медики радять мешканцям:
- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити багато води.
Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що на Україну насувається хмара брудного повітря. У столиці України зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Йшлося про середній рівень забрудненості повітря у Києві.
Читайте також: