У Києві тимчасово погіршився стан повітря: що радять містянам

Стан повітря у Києві тимчасово погіршився. У Дарницькому та Дніпровському районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Про це повідомляє КМВА.

У Києві погіршилася якість повітря / Фото: SaveEcoBot

Деталі

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості)

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень)

вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

В умовах погіршення повітря медики радять мешканцям:

Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна; Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі; Пити багато води.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що на Україну насувається хмара брудного повітря. У столиці України зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Йшлося про середній рівень забрудненості повітря у Києві.

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