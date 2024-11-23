Смертельна стрілянина у Києві: поліція повідомила подробиці

В одному зі столичних готелів у ніч проти суботи, 23 листопада, сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула на місці. Це двоє чоловіків зазнали ушкоджень.

Про це повідомила поліція Києва.

"Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної стрілянини у столичному готелі. Подія відбулась сьогодні близько 1:00 години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину: фото

За інформацією поліції, від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці. Товариш загиблого та охоронець закладу зазнали ушкоджень. Обидва поранених госпіталізовані у задовільному стані.

Одного з учасників бійки затримали правоохоронці, але стрілку вдалось втекти з місця події. Наразі його розшукують. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відео сутички зі стріляниною у столичному готелі

Нагадаємо, в Бориспільському районі Київської області під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина. У Сухопутних військах розповіли подробиці інциденту.

Читайте також: