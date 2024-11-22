2 тисячі доларів за уникнення мобілізації: поліція викрила нову схему

35-річний лікар-хірург з Київщини за “винагороду” видавав ухилянтам медичні документи, які надавали можливість у подальшому отримати групу інвалідності та уникнути військової служби.

Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучено гроші, печатки та документацію.

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Йому оголосили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинув невідомий чоловік.

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