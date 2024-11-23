Смертельная стрельба в Киеве: полиция сообщила подробности

Один человек погиб на месте.

В одной из столичных гостиниц в ночь на субботу, 23 ноября, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб на месте. Еще двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Полиция Киева начала уголовное производство по факту смертельной стрельбы в столичной гостинице. Событие произошло сегодня около 1:00 часов ночи. В помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем потасовка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов", – говорится в сообщении.

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По информации полиции, от полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте. Товарищ погибшего и охранник заведения получили ранения. Оба раненых госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Одного из участников драки задержали правоохранители, но стрелку удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео потасовки со стрельбой в столичной гостинице

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба. В Сухопутных войсках сообщили подробности инцидента.

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