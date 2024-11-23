У Києві помітили тривожний шум: КМДА пояснила причину

У міській адміністрації запевнили, що підстав для хвилювання нмає.
У деяких районах Києва може спостерігатись шум. Це пов'язано з роботою великого теплоджерела на правому березі столиці.
Про це повідомили у КМДА.
"Нагадуємо, тривають технологічні процеси, що є невіддільною частиною роботи таких масштабних обʼєктів", - йдеться у повідомленні.
Міська влада запевняє, що ситуація контрольована і для киян немає жодних загроз чи ризиків.
"Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - додали у КМДА..
Нагадаємо, депутати Київської міської ради затвердили рекомендації щодо безпечного використання генераторів в умовах відключення світла. Правила сформували, щоб безпечно інтегрувати пристрої в міське середовище.
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