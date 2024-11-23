У Києві затвердили рекомендації щодо генераторів: де не можна їх встановлювати

Правила сформували, щоб безпечно інтегрувати пристрої в міське середовище.

Депутати Київської міської ради затвердили рекомендації щодо безпечного використання генераторів в умовах відключення світла.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Використовувати електрогенератори рекомендується із дотриманням норм пожежної безпеки та врахуванням особливостей міської інфраструктури.

Ключові рекомендації щодо генераторів:

Розміщення генераторів лише на відкритих рівних поверхнях

Дотримання безпечної відстані: не менше 2,5 м від дерев і 1,5 м від чагарників

Заборона встановлення агрегатів у житлових, громадських, складських і виробничих будівлях, а також на дахах, балконах чи шляхах евакуації

Обов’язковий захист від ураження електрострумом для людей і тварин

Проведення навчань і інструктажів для користувачів генераторів

Нагадаємо, киянина засудили до п'яти років та шести місяців позбавлення волі за крадіжку аптечного генератора, який він здав у ломбард.

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