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У Києві затвердили рекомендації щодо генераторів: де не можна їх встановлювати

У Києві затвердили рекомендації щодо генераторів: де не можна їх встановлювати

Правила сформували, щоб безпечно інтегрувати пристрої в міське середовище.

Депутати Київської міської ради затвердили рекомендації щодо безпечного використання генераторів в умовах відключення світла. 

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Використовувати електрогенератори рекомендується із дотриманням норм пожежної безпеки та врахуванням особливостей міської інфраструктури.

Ключові рекомендації щодо генераторів:

  • Розміщення генераторів лише на відкритих рівних поверхнях
  • Дотримання безпечної відстані: не менше 2,5 м від дерев і 1,5 м від чагарників
  • Заборона встановлення агрегатів у житлових, громадських, складських і виробничих будівлях, а також на дахах, балконах чи шляхах евакуації
  • Обов’язковий захист від ураження електрострумом для людей і тварин
  • Проведення навчань і інструктажів для користувачів генераторів

Нагадаємо, киянина засудили до п'яти років та шести місяців позбавлення волі за крадіжку аптечного генератора, який він здав у ломбард.

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