Київ! Повітряна тривога!

Усім сховатися в укриття!

У Києві о 12:29 28 лютого оголосили чергову повітряну тривогу.

Про це повідомили у КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Не виходити до сигналу "відбій".