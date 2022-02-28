Киев! Воздушная тревога!

Всем спрятаться в укрытие!

В Киеве в 12:29 28 февраля объявили очередную воздушную тревогу.

Об этом сообщили в КГГА.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты. Не выходить до сигнала "отбой".