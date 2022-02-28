Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует

Движение некоторых маршрутов временно не производится.
В Киеве работает наземный общественный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в КГГА.
Автобусные маршруты:
№2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко
№21 – от ул. Милославской до ж.м Радужный
№35 – от ул. Подлипка до. ул.Урловской
№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака
№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
№101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный
№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
№55 — через Южный мост (мост Патона закрыт)
№114 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный
№64 – от ст.м. Славутич до ул. Садовой
№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
№118 – от Политехнического института – до г. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусные маршруты
Организованна работа:
троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
№11 – от ст.м. Демеевская до ТРЕД №1
№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Работа других маршрутов временно приостановлена
Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Напомним, что по состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но по сокращенному маршруту.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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