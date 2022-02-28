Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует

Движение некоторых маршрутов временно не производится.

В Киеве работает наземный общественный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в КГГА.

Автобусные маршруты:

№2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко

№21 – от ул. Милославской до ж.м Радужный

№35 – от ул. Подлипка до. ул.Урловской

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака

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№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича

№101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный

№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№55 — через Южный мост (мост Патона закрыт)

№114 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный

№64 – от ст.м. Славутич до ул. Садовой

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организованна работа:

троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№11 – от ст.м. Демеевская до ТРЕД №1

№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов временно приостановлена

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Напомним, что по состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но по сокращенному маршруту.