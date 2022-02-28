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Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует

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Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует

УНИАН

Движение некоторых маршрутов временно не производится.

В Киеве работает наземный общественный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в КГГА.

Автобусные маршруты:

№2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко
№21 – от ул. Милославской до ж.м Радужный
№35 – от ул. Подлипка до. ул.Урловской
№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака

№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
№101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный
№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
№55 — через Южный мост (мост Патона закрыт)
№114 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный
№64 – от ст.м. Славутич до ул. Садовой
№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
№118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организованна работа:
троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
№11 – от ст.м. Демеевская до ТРЕД №1
№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Работа других маршрутов временно приостановлена

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Напомним, что по состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но по сокращенному маршруту.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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