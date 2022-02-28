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Какая ситуация с мостами в Киеве

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Какая ситуация с мостами в Киеве

УНИАН

Город живет в условиях военного положения.

Ситуация с мостами в Киеве сейчас:

  • Патона и Дарницкий – перекрыты, проезд невозможен;
  • Южный – проезд свободный, один блокпост;
  • Северный – относительно свободный, четыре блокпоста.

Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Напомним, в Киеве строго-настрого запретили занимать полосу общественного транспорта. "Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", — говорится в сообщении.

Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

Город живет в условиях военного положения.

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