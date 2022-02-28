Какая ситуация с мостами в Киеве

Город живет в условиях военного положения.
Ситуация с мостами в Киеве сейчас:
- Патона и Дарницкий – перекрыты, проезд невозможен;
- Южный – проезд свободный, один блокпост;
- Северный – относительно свободный, четыре блокпоста.
Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Напомним, в Киеве строго-настрого запретили занимать полосу общественного транспорта. "Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", — говорится в сообщении.
Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!
Город живет в условиях военного положения.