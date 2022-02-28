Картины целые: работы Приймаченко, в том числе Иванкова, находились в музее в Киеве на временной выставке

Картины целые: работы Приймаченко, в том числе Иванкова, находились в музее в Киеве на временной выставке

Все ли иванковские – уточняется.

Уточнение по картинам Марии Приймаченко.

В селе Иванкове Киевской области, где в воскресенье, 27 февраля, произошло ожесточенное сражение, российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились уникальные произведения Марии Приймаченко.

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Однако 28 февраля появилась уточняющая информация. Ее сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Все ее (Марии Приймаченко – ред.) полотна уникальны, но в музее не 400 ее произведений было, это общее количество разных экспонатов. Информация из Музея Шевченко в Киеве. Перед атакой орков, работы Приймаченко, в том числе из Иванкова, находились в музее в Киеве на временной выставке. Картины целые. Все ли иванковские – уточняется", — написала она.

Ранее фотографии якобы уничтоженных работ народной художницы, сгоревших в помещении музея, опубликовал в соцсети журналист Сергей Бахин.