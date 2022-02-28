Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

Рух деяких маршрутів тимчасово не здійснюється.
У Києві працює наземний громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури.
Про це повідомили в КМДА.
Автобусні маршрути:
№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской
№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути
Організована робота:
тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути:
Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена
Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Нагадаємо, що станом на ранок 28 лютого метрополітен в Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують по червоній, синій та зеленій лініях, але із скороченим маршрутом.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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