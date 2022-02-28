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Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

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Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

УНІАН

Рух деяких маршрутів тимчасово не здійснюється.

У Києві працює наземний громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. 

Про це повідомили в КМДА.

Автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской
№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака

№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
№69 – від Палацу спорта до вул. Гната  Юри
№90 – від вул..Туполева до вул. Гната  Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбусні маршрути

Організована робота:
тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом), 
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А. 
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена

Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 лютого метрополітен в Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують по червоній, синій та зеленій лініях, але із скороченим маршрутом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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