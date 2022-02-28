Картини цілі: роботи Приймаченко, зокрема з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці

Картини цілі: роботи Приймаченко, зокрема з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці

Чи всі іванківські - уточнюється.

Уточнення по картинам Марії Приймаченко.

У селі Іванкові Київської області, де в неділю, 27 лютого, відбувся запеклий бій, російські окупанти знищили місцевий музей, в якому зберігалися унікальні твори Марії Приймаченко.

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Проте 28 лютого з'явилася уточнювальна інформація. Її повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Усі її (Марії Приймаченко - ред.) полотна унікальні, але в музеї не 400 її творів було, це загальна кількість різних експонатів. Інформація з Музею Шевченка у Києві. Перед атакою орків, роботи Приймаченко, в тому числі з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці. Картини цілі. Чи всі іванківські - уточнюється.", - написала вона.

Раніше фотографії нібито знищених робіт народної художниці, які згоріли в приміщенні музею, опублікував у соцмережі журналіст Сергій Бахін.