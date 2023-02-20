"До України їде Байден?": Києвом рухається загадковий кортеж, центр перекритий (відео)

Сьогодні, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту.

Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

В поліції Києва кажуть, що уточнюють причини перекриття міста. Там обіцяють згодом пояснити причину перекриття різних ділянок в столиці та шляхопроводів. З чим вони пов'язані - в КМВА також поки не пояснюють.

Самі ж чиновники стояли тривалий час в заторах, бо вулиці перекриті і проїхати до центру просто неможливо.

"Я б радив киянам сьогодні користуватися метро, аби вчасно дістатися на роботу або по справам в центр", - порадили нам в КМДА.

"Коментар один: безпекові заходи", - сказала кореспонденту ТСН.ua у КМВА.

Повідомляють, що перекриті, зокрема:

– просп. Повітрофлотський;

– вул. Вадима Гетьмана

– просп. Берестейський

– бульв. Лесі Українки

– просп. Перемоги

Шулявський міст став пішохідним. Також повідомляють про проблеми із проїздом на вул. Парковій, перехресті вул. Чорновола та маршала Рибалка, просп. Берестейському. Сильні затори на Святошині та Нивках.

Також обмежено рух частини громадського транспорту. Зокрема, трамваїв маршруту №14 та 15.

У Мережі почали з'являтися повідомлення про прибуття до столиці президента США Джо Байдена. Наразі інформації про це немає.