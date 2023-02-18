У Києві вантажівка розчавила легковик та врізалася в фуру: є загиблий і травмовані (фото)

У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до лікарні.

У Києві вантажівка розчавила легковик та врізалася в фуру.

В результаті зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На Берестейському проспекті сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів. На виклик негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП.

Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій вантажного автомобіля Scania здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Camry, який у некерованому стані зіткнувся з вантажівкою Volvo.

У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до медичного закладу.

Водія Scania працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчі призначили комплекс відповідних експертиз, аби встановити причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, під Києвом водій на KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. У результаті аварії водій автівки загинув на місці, а водія маршрутки медики доправили до лікарні з переломом ноги.

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