"В Украину едет Байден?": по Киеву движется загадочный кортеж, центр перекрыт (видео)

Сегодня, 20 февраля, центральная часть Киева была перекрыта для движения транспорта.

Официальная причина пока не озвучена. Однако в Сети публикуют кадры с движением неизвестного кортежа.

В полиции Киева говорят, что уточняют причины перекрытия города. Там обещают впоследствии объяснить причину перекрытия разных участков в столице и путепроводов. С чем они связаны – в КГВА также пока не объясняют.

Сами же чиновники стояли долгое время в пробках, потому что улицы перекрыты и проехать в центр просто невозможно.

"Я бы советовал киевлянам сегодня пользоваться метро, чтобы вовремя добраться на работу или по делам в центр", – посоветовали нам в КГГА.

"Комментарий один: меры безопасности", — сказала корреспонденту ТСН.ua в КГВА.

Сообщают, что перекрыты, в частности:

– просп. Воздухофлотский

– ул. Вадима Гетьмана

– просп. Берестейский

– бульвар Леси Украинки

– просп. Победы

Шулявский мост стал пешеходным. Также сообщают о проблемах с проездом по ул. Парковой, перекрестке ул. Черновола и маршала Рыбалка, просп. Берестейском. Сильные пробки на Святошино и Нивках.

Также ограничено движение части общественного транспорта. В частности, трамваев маршрута №14 и 15.

В Сети стали появляться сообщения о прибытии в столицу президента США Джо Байдена. Пока информации об этом нет.