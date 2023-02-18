Відключення світла 19 лютого: у Києві та області можливі вимкнення світла за графіком

Причина ймовірних відключень світла - ремонт мереж у Києві та області.

У неділю, 19 лютого, у Києві та області можливі відключення світла за графіком.

Про це повідомляє Київська міська військова адмінастрація (КМВА) та ДТЕК.

"На завтра "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Повідомляють у ДТЕК. Однак у столиці можливі відключення. Причина — ремонт мереж у Києві", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ДТЕК інформує, що "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії для Дніпропетровської області, що дозволяє не відключати світло у регіоні. Щодо Одеської області, то через мережеві обмеження продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто".

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