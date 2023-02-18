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В одному з районів Києва спалахнула потужна пожежа: у небо здіймається густий чорний дим (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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© Віталій Кличко/Тelegram
Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел / ©

За інформацією місцевої влади, потерпілих внаслідок пожежі немає.

Вдень 18 лютого у Солом‘янському районі спалахнула пожежа на складському приміщенні. На місці події працюють рятувальники. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі столиці горить складське приміщення. Підрозділи ДСНС та КАРС ("Київська служба порятунку" - ред.) виїхали на місце", - написав він.

Наразі більше деталей щодо інциденту немає.

У місцевих пабліках очевидці публікують кадри пожежі. На відео та фото видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Язики полум'я видно за декілька десятків кілометрів.

О 17:40 міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення. На щастя, потерпілих немає. 

"У Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі - 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували", - зауважив Кличко. 

Нагадаємо, у селі Шабо Одеської області під час пожежі у приватному будинку загинула одна дитина, ще одна – госпіталізована.

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Дата публікації
Перегляди
1102
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