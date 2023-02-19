Летіли на BMW 160 км/год: у Києві спалахнув скандал через бійку подружжя з патрульними (відео)

Правопорушник здійснив напад на поліцейського і в подальшому чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному.

У Києві подружжя на BMW мчало зі швидкістю 160 км/год, коли їх зупинили потрульні. Чоловік почав хамити і погрожувати поліцейським, а потім розпочав бійку. Жінка натомість виклала обрізане відео в соцмережі і заявила, що патрульні "побили дівчину, а чоловіка посадили ні за що".

Про це йдеться у повідомленні заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він також виклав повне відео інциденту.

"Ситуація, коли вирішили скористатись публічністю, аби виправдати свою поведінку і свої порушення. І можливо, в інших випадках, це могло б дійсно допомогти і в усьому б звинуватили б звичайних службовців (правоохоронців, чи ні), які робили свою роботу, але не мають розкрученої сторінки в інсті. Але ж, хлопці і дівчата, ви ж знаєте, що Патруль не буде мовчати", — написав Олексій Білошицький, відповівши на викладене відео блогерки.

За інформацією Білошицького, увагу поліцейських привернув факт недотримання безпечної дистанції та інтервалу, невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху водія в авто. Саме тому порушників було зупинено.

Щодо подальших дій правоохоронців та порушників заступник начальника департаменту патрульної поліції заявив про погрози зі сторони власників авто.

"На неодноразові прохання поліцейських пред’явити посвідчення — нічого, аж поки не попросили вийти з авто. Тоді вийшов, надав документи і, можливо, подальший конфлікт було б вичерпано, АЛЕ! З машини вийшла інста-блогерка і, напевно, в пошуках хайпу, вирішила втрутитись в подію. Поліцейський тильною стороною руки (дивіться на відео) намагався відгородити її від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію, АЛЕ!..", — написав Олексій Білошицький.

За його словами і відео водій авто здійснив напад на поліцейського і в подальшому чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному.

Раніше було повідомлено про смертельну ДТП в Одеській області, внаслідок якої загинула людина. Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці.

А 14 лютого у місті Фастів Київської області сталась смертельна ДТП. Авто збило 24-річного чоловіка.

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