Громадський транспорт у Києві працює – Кличко

Столичний голова зробив уточнення щодо роботи метро.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт, зокрема метрополітен, у столиці продовжує працювати.

Про це він сказав під час свого звернення 25 лютого.

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"Громадський транспорт та метро в місті працюють. Але зазначу – при сигналі "повітряна тривога" наземні станції метро "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та пасажирів", – розповів Кличко.