Кличко закликав киян повідомляти про підозрілі предмети та мітки диверсантів

Кличко закликав киян повідомляти про підозрілі предмети та мітки диверсантів

Кияни повинні бути пильними.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці повідомляти про підозрілі предмети та мітки, які роблять диверсанти для корегування вогню противника.

Про це він сказав під час свого звернення 25 лютого.

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"Я сьогодні закликаю киян бути особливо пильними, повідомляти про підозрілі предмети, мітки, які там роблять, закладають диверсанти для корегування вогню противника", – сказав Кличко.

"Ми ­– міська влада – робимо все можливе, аби втримувати ситуацію під контролем. Забезпечуємо роботу критичної інфраструктури міста, комунального господарства", ­– додав він.