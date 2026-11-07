У Києві уламки влучили в житловий будинок: Кличко повідомив про наслідки атаки

Ракета / © ТСН.ua

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У Солом’янському районі Києва зафіксували влучання уламків у п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила скління вікон ще однієї житлової п’ятиповерхівки.

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За словами Кличка, екстрені служби прямують на місця.

Раніше міський голова повідомляв про вибухи в передмісті Києва та російську балістичну атаку на об’єкти інфраструктури.

Атака на Київ: уламки влучили у п’ятиповерхівку в Солом’янському районі.

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