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- Київ
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У Києві уламки влучили в житловий будинок: Кличко повідомив про наслідки атаки
У Солом’янському районі пошкоджені дві житлові п’ятиповерхівки, на місця прямують екстрені служби.
У Солом’янському районі Києва зафіксували влучання уламків у п’ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила скління вікон ще однієї житлової п’ятиповерхівки.
За словами Кличка, екстрені служби прямують на місця.
Раніше міський голова повідомляв про вибухи в передмісті Києва та російську балістичну атаку на об’єкти інфраструктури.
Атака на Київ: уламки влучили у п’ятиповерхівку в Солом’янському районі.
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