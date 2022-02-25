Збільшення радіації на ЧАЕС: відома причина та як себе убезпечити

Фахівці радять тим, хто живе в північних регіонах на шляху від Чорнобиля до Києва, не підходити до військової техніки та не торкатися її.
Радіаційний фон на території Чорнобильської АЕС підвищився через те, що російська важка військова техніка їде по забруднених радіонуклідами територіях і підіймає пилюку, яка, відповідно, й підвищує фон.
Про це свідчать дані державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр".
"Це погано. Це означає, що важка військова техніка їде по забруднених радіонуклідами територіях і підіймає таку пилюку, яка підвищує радіаційний фон. Навіть за часів масштабних пожеж в ЗВ (зоні відчуження – ред.) такого не було", – йдеться у повідомленні.
Чи є загроза життю людей
Поки що небезпеки для життя людей немає.
"Чи небезпечно це для життя людей? Ось прямо зараз – ні. Цей пил осяде і залишиться на території тої ж таки зони відчуження. Але. Цей пил осяде також на колесах та траках техніки і частково буде винесений за межі ЗВ", – зазначили фахівці.
Всі 35 років зона відчуження виконувала бар’єрну функцію, зберігаючи радіонукліди у своїх межах. Зараз ворожа техніка це все руйнує. Радіоактивного пилу надихаються й самі вороги, вивозячи його в легенях та на слизових оболонках, звідки змити його майже неможливо.
Що можна зробити, щоб себе убезпечити
"Що можна зробити, щоб убезпечити себе? Тим, хто живе в північних регіонах на шляху від Чорнобиля до Києва, – не підходити до техніки та не торкатися її. Зробити запаси води, адже коли цей пил буде змиватися дощем, то якась частина потрапить у колодязі та систему водозабезпечення. Навесні, коли почнеться сезон городів, накопати кілограми зо два ґрунту зі свого городу та сходити до відділень санстанцій та спеціалізованих наукових інститутів, щоб виміряти в ґрунті вміст цезію", – зазначається у повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.