Збільшення радіації на ЧАЕС: відома причина та як себе убезпечити

Фахівці радять тим, хто живе в північних регіонах на шляху від Чорнобиля до Києва, не підходити до військової техніки та не торкатися її.

Радіаційний фон на території Чорнобильської АЕС підвищився через те, що російська важка військова техніка їде по забруднених радіонуклідами територіях і підіймає пилюку, яка, відповідно, й підвищує фон.

Про це свідчать дані державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр".

"Це погано. Це означає, що важка військова техніка їде по забруднених радіонуклідами територіях і підіймає таку пилюку, яка підвищує радіаційний фон. Навіть за часів масштабних пожеж в ЗВ (зоні відчуження – ред.) такого не було", ­­– йдеться у повідомленні.

Чи є загроза життю людей

Поки що небезпеки для життя людей немає.

"Чи небезпечно це для життя людей? Ось прямо зараз ­– ні. Цей пил осяде і залишиться на території тої ж таки зони відчуження. Але. Цей пил осяде також на колесах та траках техніки і частково буде винесений за межі ЗВ", – зазначили фахівці.

Всі 35 років зона відчуження виконувала бар’єрну функцію, зберігаючи радіонукліди у своїх межах. Зараз ворожа техніка це все руйнує. Радіоактивного пилу надихаються й самі вороги, вивозячи його в легенях та на слизових оболонках, звідки змити його майже неможливо.

Що можна зробити, щоб себе убезпечити

"Що можна зробити, щоб убезпечити себе? Тим, хто живе в північних регіонах на шляху від Чорнобиля до Києва, – не підходити до техніки та не торкатися її. Зробити запаси води, адже коли цей пил буде змиватися дощем, то якась частина потрапить у колодязі та систему водозабезпечення. Навесні, коли почнеться сезон городів, накопати кілограми зо два ґрунту зі свого городу та сходити до відділень санстанцій та спеціалізованих наукових інститутів, щоб виміряти в ґрунті вміст цезію", – зазначається у повідомленні.