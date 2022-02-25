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Мер Києва Кличко закликав жителів Оболоні не виходити з дому

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Мер Києва Кличко закликав жителів Оболоні не виходити з дому

Віталій Кличко закликав ознайомитись із мапою укриття. 

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців Оболоні з проханням не виходити з дому. 

Про це він сказав 25 лютого під час свого відеозвернення. 

"Будь ласка, не виходьте на вулиці, бо це небезпечно. Залишайтесь, будь ласка, у приміщеннях - вдома або в укритті. Виходити можна тільки, якщо сигнал повітряної тривоги закінчується", - сказав міський голова Києва. 

Віталій Кличко закликав ознайомитись із мапою укриття. 

"Прохання не покидайте помешкань або укриттів, щоб не наражатись на небезпеку", - сказав Кличко. 

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