Мер Києва Кличко закликав жителів Оболоні не виходити з дому

Віталій Кличко закликав ознайомитись із мапою укриття.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців Оболоні з проханням не виходити з дому.

Про це він сказав 25 лютого під час свого відеозвернення.

"Будь ласка, не виходьте на вулиці, бо це небезпечно. Залишайтесь, будь ласка, у приміщеннях - вдома або в укритті. Виходити можна тільки, якщо сигнал повітряної тривоги закінчується", - сказав міський голова Києва.

Віталій Кличко закликав ознайомитись із мапою укриття.

"Прохання не покидайте помешкань або укриттів, щоб не наражатись на небезпеку", - сказав Кличко.