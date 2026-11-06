У Києві знизився тиск води через пошкодження енергооб’єкта: що відомо

Київ зіткнувся з новими проблемами з водопостачанням / © Колаж ТСН.ua

Реклама

У п’ятницю, 6 листопада, у Києві знизився тиск у системі водопостачання через пошкодження енергооб’єкта у Житомирі, яке погіршило енергозабезпечення столиці. Для підтримання роботи водопровідної системи «Київводоканал» перемикає насосні станції на резервне живлення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Реклама

Як у Києві стабілізують водопостачання

Генератори підключають на тих насосних станціях, де це дозволяє технічне обладнання. Водночас мер не уточнив, у яких районах столиці тиск води знизився найбільше та коли ситуація стабілізується.

Реклама

«У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск у системі водопостачання Києва. На станціях, де є така можливість, „Київводоканал“ перемикає живлення на генератори», — написав Кличко.

Перебої з водопостачанням у Києві — що відомо

Масштабні перебої з електропостачанням показали вразливість водопровідної системи столиці, адже її робота залежить від стабільного живлення енергооб’єктів. У КМДА пояснили, що навіть наявні 104 генератори та спеціальні електростанції потужністю 16 МВт не можуть повністю замінити централізоване електропостачання, тому повторні перебої з водою в Києві цілком можливі.

Під час засідання Київради керівництво «Київводоканалу» також звітувало про підготовку до тривалих блекаутів. За словами депутата Леоніда Ємця, відновлення водопостачання після екстреного знеструмлення може тривати до 24 годин, а бювети мають підключати до генераторів протягом двох годин після зникнення води в навколишніх будинках; також передбачили можливість підвезення води автоцистернами.

Окремо голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі наслідки тривалого знеструмлення каналізаційних насосних станцій. На його думку, через потрапляння стоків у водопровід воду доведеться посилено хлорувати, а використовувати її для пиття та приготування їжі може бути неможливо до трьох місяців.

Реклама

Новини партнерів