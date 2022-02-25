До Києва проникли диверсійні групи: Кличко закликав стати на захист столиці України

Кличко закликав допомагати ЗСУ.

ЗСУ продовжують знешкоджувати диверсійні групи, проте деякі з них вже проникли в столицю.

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Про це 25 лютого сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

"Ворог хоче поставити на коліна столицю та нас з вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, повинен долучатись та допомагати нашим воїнам. ЗСУ сьогодні демонструють героїзм та самопожертву заради нас з вами та держави. Ситуація складна", - сказав Кличко.