Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До Києва проникли диверсійні групи: Кличко закликав стати на захист столиці України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Києва проникли диверсійні групи: Кличко закликав стати на захист столиці України

Віталій Кличко/Тelegram

Кличко закликав допомагати ЗСУ.

ЗСУ продовжують знешкоджувати диверсійні групи, проте деякі з них вже проникли в столицю. 

Про це 25 лютого сказав міський голова Києва Віталій Кличко. 

"Ворог хоче поставити на коліна столицю та нас з вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, повинен долучатись та допомагати нашим воїнам. ЗСУ сьогодні демонструють героїзм та самопожертву заради нас з вами та держави. Ситуація складна", - сказав Кличко. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Голова сумської ОДА розповів, яка ситуація в Сумах

Голова сумської ОДА розповів, яка ситуація в Сумах
Наступна публікація