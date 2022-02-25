В Киев проникли диверсионные группы: Кличко призвал стать на защиту столицы Украины

Кличко призвал помогать ВСУ.

ВСУ продолжают обезвреживать диверсионные группы, однако некоторые из них уже проникли в столицу.

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Об этом 25 февраля сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"Враг хочет поставить на колени столицу и нас с вами уничтожить. Все, кто может защищать город, должен приобщаться и помогать нашим воинам. ВСУ сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами и государства. Ситуация сложная", — сказал Кличко.