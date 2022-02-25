Відсьогодні Київський міський центр крові працюватиме цілодобово

Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.
Відсьогодні, 25 лютого, Київський міський центр крові працюватиме цілодобово.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Щоденно від 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти. Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", - розповіли у відомстві.
Упродовж лише одного дня, 24 лютого, до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці. Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай.
У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами:
вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 18.00)
вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)
Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлннського, 12).
Стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.