Відсьогодні Київський міський центр крові працюватиме цілодобово

Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.

Відсьогодні, 25 лютого, Київський міський центр крові працюватиме цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Щоденно від 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти. Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", - розповіли у відомстві.

Упродовж лише одного дня, 24 лютого, до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці. Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай.

У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами:

вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 18.00)

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлннського, 12).

Стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.