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Общественный транспорт в Киеве работает – Кличко

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Общественный транспорт в Киеве работает – Кличко

Столичный глава сделал уточнение по поводу работы метро.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что общественный транспорт, в частности метрополитен, в столице продолжает работать.

Об этом он сказал во время обращения 25 февраля.

"Общественный транспорт и метро в городе работают. Но отмечу – при сигнале "воздушная тревога" наземные станции метро "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не являются безопасными для укрытия и пассажиров", – рассказал Кличко.

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