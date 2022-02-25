Увеличение радиации на ЧАЭС: известна причина и как себя обезопасить

Специалисты советуют тем, кто живет в северных регионах по пути от Чернобыля в Киев, не подходить к военной технике и не касаться ее.

Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС повысился из-за того, что российская тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает пыль, которая соответственно и повышает фон.

Об этом свидетельствуют данные государственного специализированного предприятия "Экоцентр".

"Это плохо. Это значит, что тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает такую пыль, которая повышает радиационный фон. Даже при масштабных пожарах в ЗУ (зоне отчуждения – ред.) такого не было", – говорится в сообщении.

Есть ли угроза жизни людей

Пока опасности для жизни людей нет.

"Опасно ли это для жизни людей? Вот прямо сейчас — нет. Эта пыль осядет и останется на территории той же зоны отчуждения. Но. Эта пыль осядет также на колесах и траках техники и частично будет вынесена за пределы ЗВ", — отметили специалисты.

Все 35 лет зона отчуждения выполняла барьерную функцию, сохраняя радионуклиды в своих пределах. Сейчас вражеская техника все это разрушает. Радиоактивной пыли надышаться и сами враги, вывозя ее в легких и на слизистых, откуда смыть ее почти невозможно.

Что можно сделать, чтобы себя обезопасить

"Что можно сделать, чтобы обезопасить себя? Тем, кто живет в северных регионах на пути от Чернобыля до Киева, – не подходить к технике и не прикасаться к ней. Сделать запасы воды, ведь если эта пыль будет смываться дождем, то какая-то часть попадет в колодцы и систему водоснабжения. Весной, когда начнется сезон огородов, накопать килограмма два грунта из своего огорода и сходить в отделения санстанций и специализированных научных институтов, чтобы измерить в почве содержание цезия", — отмечается в сообщении.