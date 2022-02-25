Увеличение радиации на ЧАЭС: известна причина и как себя обезопасить

Специалисты советуют тем, кто живет в северных регионах по пути от Чернобыля в Киев, не подходить к военной технике и не касаться ее.
Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС повысился из-за того, что российская тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает пыль, которая соответственно и повышает фон.
Об этом свидетельствуют данные государственного специализированного предприятия "Экоцентр".
"Это плохо. Это значит, что тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает такую пыль, которая повышает радиационный фон. Даже при масштабных пожарах в ЗУ (зоне отчуждения – ред.) такого не было", – говорится в сообщении.
Есть ли угроза жизни людей
Пока опасности для жизни людей нет.
"Опасно ли это для жизни людей? Вот прямо сейчас — нет. Эта пыль осядет и останется на территории той же зоны отчуждения. Но. Эта пыль осядет также на колесах и траках техники и частично будет вынесена за пределы ЗВ", — отметили специалисты.
Все 35 лет зона отчуждения выполняла барьерную функцию, сохраняя радионуклиды в своих пределах. Сейчас вражеская техника все это разрушает. Радиоактивной пыли надышаться и сами враги, вывозя ее в легких и на слизистых, откуда смыть ее почти невозможно.
Что можно сделать, чтобы себя обезопасить
"Что можно сделать, чтобы обезопасить себя? Тем, кто живет в северных регионах на пути от Чернобыля до Киева, – не подходить к технике и не прикасаться к ней. Сделать запасы воды, ведь если эта пыль будет смываться дождем, то какая-то часть попадет в колодцы и систему водоснабжения. Весной, когда начнется сезон огородов, накопать килограмма два грунта из своего огорода и сходить в отделения санстанций и специализированных научных институтов, чтобы измерить в почве содержание цезия", — отмечается в сообщении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.